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24.07.2019 - 21:45| DHA

Traktörün altında can verdi: Acı detay ortaya çıktı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan Havvanur Gökberber (15), iddiaya göre kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp, yaşamını yitirdi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, "Pastalar kesecektik. Niye bizi bırakıp gittin?" diye feryat etti.

Traktörün altında can verdi: Acı detay ortaya çıktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Yazır köyü Karaenik mevkisinde meydana geldi. Hayvancılık yapan ailesiyle oturan Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Havvanur Gökberber, köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki karayolu ayrımına gelen babasını karşılamak istedi.

İddiaya göre annesinin uyarılarına rağmen dedesine ait 32 HA 604 plakalı traktörü çalıştıran Havvanur Gökberber, yola çıktı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen Havvanur Gökberber, traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan traktör şarampole yuvarlanırken, Havvanur Gökberber aracın altında kaldı. Olayı gören annesi ve diğer yakınları Havvanurun yardımına koştu. Haber verilen polis ve sağlık ekipleri de köye geldi. Yapılan incelemede Havvanur Gökberberin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktörün altında can verdi: Acı detay ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜ İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞTI

25 Temmuzda 16ncı yaşına gireceği öğrenilen Havvanur Gökberberin dün ailesiyle Ispartaya gidip kendisine elbise ve kol saati aldığı belirtildi. Kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, ölümüyle büyük üzüntü yaşayan anne Güllü Gökberber, olay yerinde, Pastalar kesecektik. Niye bizi bırakıp gittin? diye feryat etti.

Havvanur Gökberberin cenazesi yapılan incelemenin ardından Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

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