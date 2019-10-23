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23.10.2019 - 16:56 | | İHA

Traktörün çarptığı öğrenci yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün çarptığı ortaokul öğrencisi yaralandı.

Traktörün çarptığı öğrenci yaralandı

Edinilen Bilgiye göre, şehir merkezinden Yenikent'e gitmekte olan Ahmet Çavuş idaresindeki 02 FE 354 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ortaokul öğrencisi Beril Gülşen Metin'e çarptı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beril Gülşen Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Esrar stepnenin içerisinden çıktıDüzce’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
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