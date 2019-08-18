Transit filmi konusu ve başrol oyuncuları

Transit filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Christian Petzold'un yer aldığı film Türkiye'de 14 hafta boyunca vizyonda kalırken 10.690 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 110.946,46 TL hasılat elde etti. Peki Transit filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

TRANSİT FİLMİ KONUSU

Alman askerleri Paris’in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya’ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel’in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği’nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel’in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg’un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

TRANSİT FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Transit filminin başrollerinde Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese, Barbara Auer, Matthias Brandt, ve Sebastian Hük oturuyor.