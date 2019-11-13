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13.11.2019 - 09:05 | | DHA

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı

Metrobüs yoğunluğu dikkat çektiSabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
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