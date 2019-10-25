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25.10.2019 - 05:15 | | DHA

Tren yolundaki köprüye çarpan TIR devrildi

Bakırköy'de sahil yolunda ilerleyen tekstil malzemesi yüklü TIR, 4 metre yükseklikteki tren yolunun geçtiği köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle yol önlem amaçlı trafiğe kapatılırken TIR,  3 saatlik çalışma sonucunda yoldan kaldırıldı.

Tren yolundaki köprüye çarpan TIR devrildi

 

Kaza, Yeşilköy Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 34 SBC 42 plakalı TIR'ı kullanan Rahmi Yılmaz, i sahil yolundan Yeşilköy istikametine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle Eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan ve 4 metre yüksekliğindeki tren yolunun geçtiği köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekstil malzemesi yüklü olan TIR yola devrilirken sürücü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücüyü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Tren yolundaki köprüye çarpan TIR devrildi

DEVRİLEN TIR 3 SAATTE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri de, Yeşilköy istikametinde yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlem aldı. Belediyeye ait vinçlerin yardımı ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla TIR devrildiği yerden kaldırıldı. Kaza sonrası TIR'ın kupası çekici ile otoparka çekildi.  TIR'a ait dorse ise olay yerine gelen başka TIR kupasıyla götürüldü. 

Tren yolundaki köprüye çarpan TIR devrildi

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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