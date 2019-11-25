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25.11.2019 - 16:58 |

Trendyol İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Trendyol müşteri hizmetleri numarası...

Şahane Cuma kapsamında birçok marka indirim günlerine başladı. Bu markalardan biri de Trendyol oldu. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırıp kampanyanın kaç gün süreceğini merak etti. İşte konuya dair bilgiler...

Trendyol İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Trendyol müşteri hizmetleri numarası...

 

25 Kasım itibarıyla Trendyol'da Şahane Cuma indirimleri başladı. Elektronikten giyimi birçok üründe fırsat sağlayan kampanyaya ilgi ypğun olurken vatandaşlar da bir kaç soruya cevap aramaya başladı. İşte sorular: Trendyol İndirimleri ne zamana kadar devam edecek? Hangi ürünlerde indirim

TRENDYOL İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Black Friday indirimleri ABD'de kasım ayının son cuma günü başlıyor. Türkiye'de ise bu tarih daha erken başlayabiliyor. Trendyol indirimleri 25 Kasım'da başladı ve 29 Kasım Cuma günü sonra erecek.

TRENDYOL müşteri hizmetleri numarası: Trendyol müşteri hiztmetlerine hafta içi ve haftasonu ulaşılabiliyor. Çalışma saatleri içerisinde 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

TRENDYOL müşteri hizmetleri çalışma saati: Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.

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