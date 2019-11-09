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09.11.2019 - 00:33 |

Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

Trendyol indirimleri başladı. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırıyor ve bu fırsattan yararlanmak istiyor. İşte ayrıntılar.

Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

 

Trendyol 9-10-11 Kasım'a özel büyük indirim günleri başlattı. Kozmetikten mobilyaya; giyimden elektronik eşyayeabirçok üründe indirim var. Black Friday öncesi indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdi ürünleri araştırmaya başladı.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Trendyol uygulaması nereden indirilir?

Türkiye’nin dört yanında kargo yolu ile ürün ulaştıran Trendyol 9-10-11 Kasım tarihlerinde büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. Trendyol uygulamasını indirerek, indirimli ürünlere sahip olabilirsiniz. Apple kullanıcıları App Store’dan ve Android kullanıcıları da Play Store’a girerek ücretsiz şekilde Trendyol uygulamasını indirebilir.

ANDROID'DEN UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE'DEN UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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