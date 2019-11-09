Trendyol indirimleri neler? Hangi ürünlerde indirim var?

Trendyol 9-10-11 Kasım'a özel büyük indirim günleri başlattı. Kozmetikten mobilyaya; giyimden elektronik eşyayeabirçok üründe indirim var. Black Friday öncesi indirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdi ürünleri araştırmaya başladı.

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Trendyol uygulaması nereden indirilir?

Türkiye’nin dört yanında kargo yolu ile ürün ulaştıran Trendyol 9-10-11 Kasım tarihlerinde büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. Trendyol uygulamasını indirerek, indirimli ürünlere sahip olabilirsiniz. Apple kullanıcıları App Store’dan ve Android kullanıcıları da Play Store’a girerek ücretsiz şekilde Trendyol uygulamasını indirebilir.

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