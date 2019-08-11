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11.08.2019 - 12:46| AA

Trenin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!

Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi. Veliköy Mahallesi'ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl'e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı. 

 Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl'ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

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