11.08.2019 - 12:46| AA
Trenin çarptığı çoban feci şekilde can verdi!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı çoban hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçede çobanlık yapan Kadir Bingöl (20) hayvanlarını otlatmak için otluk alana geldi. Veliköy Mahallesi'ndeki raylardan geçtiği sırada Bingöl'e Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni çarptı.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bingöl'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bingöl'ün cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı