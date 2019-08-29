29.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Troya müzesi Time’ın en iyi 100’ünde
Time Dergisi’nin “Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer” listesindeki “Ziyaret Edilecek Mekânlar” bölümünde Troya Müzesi de yer aldı.
İzlanda’daki Geosea Geotermal Deniz Hamamı, Danimarka’daki Camp Adventure, Senegal’deki Siyahi Toplumlar Müzesi’nin yer aldığı bölümde Troya Müzesi, “Homer’in İlyada Destanı’nı günümüze taşıyan, 24 parçalık Truva Altını koleksiyonuyla pırıl pırıl parlayan bu müze mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden” ifadeleriyle tanımlandı.