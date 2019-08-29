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29.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Troya müzesi Time’ın en iyi 100’ünde

Time Dergisi’nin “Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer” listesindeki “Ziyaret Edilecek Mekânlar” bölümünde Troya Müzesi de yer aldı.

Troya müzesi Time’ın en iyi 100’ünde

İzlanda’daki Geosea Geotermal Deniz Hamamı, Danimarka’daki Camp Adventure, Senegal’deki Siyahi Toplumlar Müzesi’nin yer aldığı bölümde Troya Müzesi, “Homer’in İlyada Destanı’nı günümüze taşıyan, 24 parçalık Truva Altını koleksiyonuyla pırıl pırıl parlayan bu müze mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden” ifadeleriyle tanımlandı.   

 

İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.
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