Troya Müzesi'ndeki hazineleri gören hayran kalıyor!
Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan Troya'dan çıkan eserlerin sergilendiği müze, ziyaretçi akınına uğruyor. Müzede, kazılarda ortaya çıkarılan altın eserlerin sergilendiği bölüm ilgi görüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Alman arkeolog Heinrich Schliemann döneminde Kalafat ve İntepeli Rum işçilerin, gizli kazı yaparak, bulup, kaçırdıkları Troya hazinelerinin, 'işçi hazineleri' olarak da bilindiğini söyledi. Aslan, hazineyi kaçıran işçinin karısının, altın küpeleri takarak, katıldığı paskalya töreninde dikkatleri üzerine çektiğini, köylülerin ihbarı üzerine de jandarmanın eserleri ele geçirdiğini anlattı.