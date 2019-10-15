Truva Koleksiyonu British Museum’da

4500 yıl öncesine tarihlenen ve anayurdu Çanakkale’nin Teyfikiye köyü olan Truva, İzmirli ozan Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarına konu olmuştu. Truva, Aşil, Hektor, Helen, Agamemnon gibi mitolojik kahramanların sembolleştiği antik kent olarak dünya tarihine geçmişti. 21 yıldır UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Truva Antik Kenti’nden çıkarılan eserlerden bir kısmının bulunduğu British Museum tarihin en büyük Truva sergisini açmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da yılda 6 milyon kişinin ziyaret ettiği müze, 7 milyona yakın tarihi eseri barındırmasıyla dünyanın en iddialı müzeleri arasında yer alıyor. 1868’den itibaren Alman arkeolog Heinrich Schliemann’ın 3 parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserleri bulundukları ülkelerden toparlayarak açılacak sergi “Truva: Mit ve Gerçek” adını alacak. 21 Kasım’da açılacak olan sergi, 8 Mart 2020’ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sergi için Truva’ya ait 300 parça eser, Almanya’daki Berlin Müzesi, İngiltere’deki Ashmolean Müzesi, Danimarka Ulusal Müzesi ve diğer ülkelerden getirilecek.









21 Kasım’da sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserler, 8 Mart 2020’ye kadar görülebilecek.



Anayurdu Anadolu



Sergi kapsamında, Çanakkale ve İstanbul’daki müze mağazalarında satılan Truva efsanesi koleksiyondan 500 parça hediyelik eşyada İngiltere’de satışa çıkartılacak. Türkiye’de 40-600 TL civarında satılan ürünler İngiltere’de müze tarafından belirlenen fiyatlarla satılacak.



Anadolu Kültürel Girişimcilik tarafından hazırlanan hediyelik eşyaların Truva Antik Kenti’ni ve savaş efsanesinin anlatmak tasarlandığı öğrenildi. AKG İcra Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya, şunları dedi: “Kültürel miras açısından talan ve yağmaya uğramış bir ülkenin evlatları olarak Anadolu’ya ait eserlerin Avrupa müzelerinde sergilenmesi bizi üzüyor. Truva Müzesi gibi bir muhteşem müze varken Anadolu’ya ait eserlerin başka bir müzede sergilenmesini kabul etmiyoruz.



Yurt dışına kaçırılan eserlerimiz yüzünden Türk müzeciliği ciddi ekonomik kayba uğruyor.

Bugün Knidos Aslanı’nın sergilendiği British Museum’u milyonlarca kişi ziyaret ederek müzeye gelir bırakırken Knidos Aslanı’nın ait olduğu Knidos antik kentini yılda 50 bin kişi ziyaret etmiyor. Nereidler Anıtı’nın ait olduğu Xantos Antik kentimizin yıllık ziyaretçisi yıllık



30 binin altında. Efes’ten kaçırılan eserleri sergilendiği Viyana Efes Müzesi gerçek müzesinden daha çok ziyaret ediliyor.”









‘Troya Rüzgârı’na kayıtsız kalamadı’



Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük de sosyal medya paylaşımında, “Müzemiz, Time Dergisi’nin ‘Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer’ listesine seçildi, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne aday oldu. Rahatlıkla söyleyebilirim ki British Museum, Troya Rüzgârı’na kayıtsız kalamadı. Kültürel mirasımıza ait müze ürünlerinin Türkiye’den yola çıkıp Londra’da sergilenmesi gurur verici” dedi.