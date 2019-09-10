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10.09.2019 - 17:37

TSK teröristlere göz açtırmıyor! İmha edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında ele geçirdiği mühimmatı imha ettiğini açıkladı.

TSK teröristlere göz açtırmıyor! İmha edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında; 1 adet 82 mm’lik havan ve 9 adet 5 kg’lık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.

TSK teröristlere göz açtırmıyor İmha edildi...

TSK teröristlere göz açtırmıyor İmha edildi...

Beştepe'de Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
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