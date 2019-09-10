TSK teröristlere göz açtırmıyor! İmha edildi...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 9 adet 5 kiloluk bidon içerisinde güçlendirilmiş EYP’nin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında; 1 adet 82 mm’lik havan ve 9 adet 5 kg’lık bidon içerisinde parça tesir ile güçlendirilmiş EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.



