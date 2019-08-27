TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon, hava kuvvetleri uçakları, SİHA'lar ve fırtına obüsleriyle destekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefleri bir bir vuruluyor.