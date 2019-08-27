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27.08.2019 - 15:28

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor." ifadeleri yer aldı

TSK teröristlere göz açtırmıyor! PKK hedefleri böyle vuruluyor

Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon, hava kuvvetleri uçakları, SİHA'lar ve fırtına obüsleriyle destekleniyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefleri bir bir vuruluyor. 

 

İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
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