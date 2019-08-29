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29.08.2019 - 15:22

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
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