TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.