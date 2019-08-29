29.08.2019 - 15:22
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.