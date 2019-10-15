TSK’dan Menbiç sınırına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sürerken, Suriye Rejim güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK ile anlaşarak Ayn el Arab (Kobani) ile Fırat’ın batısında bulunan Menbiç’i teslim almak üzere harekete geçtiği ileri sürüldü. TSK ve SMO unsurları da Menbiç’in kuzeyine takviyede bulunarak operasyona hazırlık yapıyor.

Barış Pınarı Harekâtı’nda Resulayn ve Tel Abyad şehirleri terör örgütünden arındırılırken, yaklaşık 35 km. derinlikteki M4 karayolu da kontrol altına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haseke ve Ayn el Arab’ın da (Kobani) alınmasıyla operasyonun tamamlanacağını duyurdu. Güvenlik kaynakları da Ayn el Arab’ın güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktasının önceki gün boşaltıldığını bildirdi.

‘ABD engelledi’

Fırat’ın doğusunda TSK’nın ilerleyişi sürerken, Rusya destekli Suriye Rejim güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK ile anlaştığı ve bu çerçevede Ayn el Arab ile Fırat’ın batısında bulunan Menbiç’i teslim almak üzere harekete geçtiği ileri sürüldü.

Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Menbiç-Arima’nın kuzeydoğusu, Cemusiye ve Vurayde’de askeri noktalar oluşturduğu ve Menbiç’in güneyindeki Al Taiarah bölgesine birlik takviyesinde bulunduğunu aktarırken, ABD askerlerinin Menbiç’in batısına gelerek rejim güçlerini engellediği ve rejimin tekrar Arima’ya çekildiği kaydedildi. Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için Rusya ve Suriye rejimi ile görüştüğü ve rejim askerlerinin sınır hattı boyunca yerleştirmesini isteği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Menbiç konusunda kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” derken, TSK ve SMO unsurları da Menbiç’in kuzeyinde Sacur hattında konuşlandı. TSK birlikleri, Menbiç’in kuzeyindeki Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti ve dün sabah intikale başladı. SMO komutanlarından Fehim İsa da “Az kaldı; Menbiç’i de terörden arındıracağız” ifadelerini kullandı.