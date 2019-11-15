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15.11.2019 - 14:04 | | DHA

TSK'nın onardığı Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarıldıktan sonra ibadete açıldığını duyurdu.

TSK'nın onardığı Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Tel Abyad’da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık” dedi.

    TSK'nın onardığı Ermeni Kilisesi ibadete açıldıMilli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarıldıktan sonra ibadete açıldığını duyurdu.
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