TSK’ya 22 yeni modüler üs

Aktif olarak 36 modüler üs Hudut Kartalları’nca kullanılırken, 15 üs bölgesinin inşası da sürüyor. Yeni sözleşmeyle gelecek dönemde kurulumu gerçekleştirilecek ilave 22 üsle modüler üs sayısı 73’e çıkacak.

4’lü koruma sistemi

ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgeleri, terörle mücadelede kritik öneme sahip sınırın sıfır noktası ve bölgelere inşa ediliyor. Üslerin çevresi balistik koruma duvarlarıyla çevrilirken; olası roket ile ağır silah saldırılarında üssü koruma kalkanı oluşturuyor. Saldırıyı ise ilk etapta yüksekliği 4 metreyi bulan çelik bariyer karşılıyor. Ardından da her türlü roketli saldırıyı önleyecek olan özel beton sistemi, aynı sistemle ikinci beton bariyer, son olarak da zırhlı konteyner karşılıyor. Üsse bulunan yapılar, havadan gelecek havan saldırılarına karşı da özel zırhlı çatılar ile korunuyor.

Modüler üs bölgeleri, gece ve gündüz görüşe sahip radarlar, termal kameralar, yerin altında ve üstündeki harekatları algılayan sensörlerle donatılıyor. Terörist sızmalarını üssün çevresinde bulunan sensörlü teller engelliyor. Tellerin üzerinde bulunan sensörler, herhangi bir müdahalede, harekât merkezine alarm veriyor. Sadece yerin üstü değil altı da gözetim altında tutuluyor. Toprağın altındaki sismik algılayıcılar, sızma girişimlerinde sürtünme ve adımları tespit edip, uyarı gönderiyor.

Tehditler imha edilecek

360 derecelik radar ve kameralar 24 saat boyunca üssün çevresini kontrol ediyor. Üs çevresinde tespit edilen hareketler ve tehditler, komuta merkezine bildiriliyor. Üsse bulunan ve yine ASELSAN tarafından üretilen, SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi’yle, gelen alarmlar çerçevesinde olası tehditler, ateş altına alınarak imha ediliyor. Mehmetçik için her türlü konforu da içinde barındıran modüler üs bölgeleri, yemekhane, çamaşırhane, berber, revir, yatakhane ve askerin kullandığı kantin dahil zırhlı olarak donatılmış durumda.