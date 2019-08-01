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01.08.2019 - 08:18| SEYFETTİN ERSÖZ - Ankara

TSK’ya 4 ‘Uçan Kale’ daha

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) 4 adet daha CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopteri teslim edildi. Böylece “Uçan Kale” olarak nitelendirilen CH-47’lerin TSK’da sayısı 11’e ulaştı.

TSK’ya 4 ‘Uçan Kale’ daha

ABD üreticisi Boeing’le 2011 yılında 11 adet CH-47 helikopteri alınması konusunda anlaşma yapılmış, helikopterlerden 6’sı 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na, 5’i geçen yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı verilmişti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kalan 4 adet Chinook helikopterin İzmir Limanı’nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada “Türkiye şu anda mevcut olan en yeni ve en gelişmiş ağır kaldırma döner kanatlı hava taşıtlarından birine sahip” ifadesine yer verildi. l 

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