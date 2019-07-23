Tuba Ünsal kaç yaşında? Tuba Ünsal nereli?
7 Aralık 1981'de Denizli'de doğan Tuba Ünsal, oyuncu ve eski manken. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okuyan Tuba Ünsal hangi projelerde adını geçirdi? İşte Tuba Ünsal hakkında merak edilen bilgiler...
Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.
2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.
Filmografi
Televizyon
1992 Mahallenin Muhtarları
1998 Kara Melek
1997 Ruhsar
1998 Kırık Hayatlar
1999 Ayşecik
1999 Kurt Kapanı
1999 Kıvılcım
2000 Çarli İş Başında
2001 Savunma
2002 Karaoğlan
2004 Ruhun Duymaz
2005 Seni Çok Özledim
2005 Yeniden Çalıkuşu
2006 Ümit Milli
2007 Yemin Leyla
2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 Canını Sevdiğim İstanbul'u
2011 Tövbeler Tövbesi
2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2013 Bebek İşi
2014 Ruhumun Aynası
2017 İçerde
SİNEMA
2000 Kırık Kalpler
2002 Kolay Para
2002 Mumya Firarda
2003 Vizontele Tuuba
2004 Hızlı Adımlar
2006 Küçük Hanımefendi
2006 Küçük Hanımefendinin Şoförü
2007 Çılgın Dersane
2008 Küçük Hanım
2008 Çocuk
2008 Plajda
2008 A Beautiful Life
2009 Türkler Çıldırmış Olmalı
2010 Çakallarla Dans
2012 Beni Unutma
2015 Dünyanın En Güzel Kokusu
2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2