Tuba Ünsal kaç yaşında? Tuba Ünsal nereli?

Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.



2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.



Filmografi



Televizyon

1992 Mahallenin Muhtarları

1998 Kara Melek

1997 Ruhsar

1998 Kırık Hayatlar

1999 Ayşecik

1999 Kurt Kapanı

1999 Kıvılcım

2000 Çarli İş Başında

2001 Savunma

2002 Karaoğlan

2004 Ruhun Duymaz

2005 Seni Çok Özledim

2005 Yeniden Çalıkuşu

2006 Ümit Milli

2007 Yemin Leyla

2009 Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 Canını Sevdiğim İstanbul'u

2011 Tövbeler Tövbesi

2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2013 Bebek İşi

2014 Ruhumun Aynası

2017 İçerde

SİNEMA



2000 Kırık Kalpler

2002 Kolay Para

2002 Mumya Firarda

2003 Vizontele Tuuba

2004 Hızlı Adımlar

2006 Küçük Hanımefendi

2006 Küçük Hanımefendinin Şoförü

2007 Çılgın Dersane

2008 Küçük Hanım

2008 Çocuk

2008 Plajda

2008 A Beautiful Life

2009 Türkler Çıldırmış Olmalı

2010 Çakallarla Dans

2012 Beni Unutma

2015 Dünyanın En Güzel Kokusu

2017 Dünyanın En Güzel Kokusu 2