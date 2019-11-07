07.11.2019 - 15:16 |
Tuğba Coşkun kimdir? Tuğba Coşkun kaç yaşında, mesleği nedir?
Bir yıldır birlikte olan Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un ilişkisinde sürpriz gelişme yaşandı. Ünlü çift, yılbaşından hemen sonra sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Bu haber sonrasında Tuğba Coşkun'un kim olduğu merak edilmeye başladı. İşte Tuğba Coşkun hakkında merak edilenler...
Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir.
Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.
Bu da oldu! Maket polis aracından çaldılarMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, trafik kazalarının önüne geçmek için yol kenarına yerleştirilen maket polis aracındaki tepe lambası, güneş paneli ve akü, amca çocukları Yusuf İ. (19) ve Beytullah İ. (25) tarafından çalındı. Mobese kamerasınca görüntülenen kuzenler, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.