Tuğçe Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.