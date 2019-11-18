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18.11.2019 - 10:50 |

Tuğçe Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir'de doğan Tuğçe Kazaz, manken. Miss Turkey 2001 birincisi olan Tuğçe Kazaz'ın özel yaşamı merak konusu oldu. İşte Tuğçe Kazaz hakkında merak edilenler...

Tuğçe Kazaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.

Koyun sürüsü ile karayoluna çıktı, trafik kilitlendiRize'de, havaların soğuması ile birlikte yaylalardan göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. İkizdere ilçesinde yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.
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