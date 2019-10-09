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09.10.2019 - 09:36 | | DHA

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Konya'da, araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in (31) ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) sağlık durumu iyiye gidiyor. Tutuklanan sevgilisinden şikayetçi olmayan Tuğçe, alkol aldıklarını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ŞİKAYETÇİ OLMADI'

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı


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