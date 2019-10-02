02.10.2019 - 08:54 |
TÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?
TÜİK, merkez teşkilatı için 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki, TÜİK uzman yardımcılığı için kimler başvuruda bulunabilecek? İşte TÜİK alımı ile ilgili ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.
Şartları sağlayan adaylar, kurumun Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.