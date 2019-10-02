MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?
02.10.2019 - 08:54 |

TÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?

TÜİK, merkez teşkilatı için 20 uzman yardımcısı istihdam edecek. Peki, TÜİK uzman yardımcılığı için kimler başvuruda bulunabilecek? İşte TÜİK alımı ile ilgili ayrıntılar...

TÜİK uzman yardımcısı alacak! Nasıl başvru yapılır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 20 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK Uzmanı olarak yetiştirilecek adaylarda iktisat, ekonometri, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği ile harita mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Şartları sağlayan adaylar, kurumun Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapabilecek.

İstanbul'da tek teker terörüİstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini hiçe sayan magandalar kameralara yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Nalan kıskançlık krizinde

Aşk Ağlatır 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Nalan kıskançlık krizinde

Kuzgun 19. yeni bölümde annesinin sakladığı sırrı öğrenecek mi?

Kuzgun 19. yeni bölümde annesinin sakladığı sırrı öğrenecek mi?

Turgutlu'nun 7 mahallesi 'balık pulu' hastalığıyla boğuşuyor!

Turgutlu'nun 7 mahallesi 'balık pulu' hastalığıyla boğuşuyor!

Tarık Ünlüoğlu dizileri | Tarık Ünlüoğlu eşi kim?

Tarık Ünlüoğlu dizileri | Tarık Ünlüoğlu eşi kim?

Sıradaki Haber