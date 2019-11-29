Tüketicinin biyopsi ücreti zaferi

Hastanede 14 gün yatışı yapılan Canan B.’nin karaciğerinde tümör olduğu belirlendi. Genç kadından çeşitli testler için ücret istendi. Acil servis hastası olduğunu belirten Canan B., ilk başlarda kabul etmese de daha sonra hastaneye 3 bin 20 TL ücret ödedi. Tedavisinin ardından taburcu olan Canan B., Gaziosmanpaşa İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Canan B. kırmızı alan hastası olduğunu söyleyerek paranın iadesini istedi. Tüketici Hakem Heyeti, hastaneden savunma istedi. Ama savunma gelmedi.



Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan görüş istedi.



‘Yasal sınırı aşmış’



SGK’nın gönderdiği yazıda, “Başvurucunun Acil Hal Kapsamı’nda olduğu” belirtilerek, “Sigortalımızdan alınan ilave ücretin Kurumumuz Mevzuatı ve Başbakanlık Acil Genelgesi’ne aykırı olduğu, bu hükümler çerçevesinde Canan B.’den alınan 3 bin 20 TL ücretin yasal sınırlar üzerinde olduğu tespit edilmiştir” denildi. Bunun üzerine Tüketici Hakem Heyeti, Canan B.’den alınan 3 bin 20 TL’lik ücretin iadesine hükmederek, “Hastanın acil hal kapsamında değerlendirilmesi ve talebinin kabulü gerekmektedir” dedi. Canan B. kararın ardından “Lehime karar çıkması bu konunun bilinmesi gerektiği gerçeğini doğurdu. Aldıkları ücreti hesabıma iade ettiler” diye konuştu.



Ücret neye göre alınıyor?



Sağlık Bakanlığı’ndan acil servislerde uygulanan ücretlerle ilgili şu bilgiler verildi: “Sağlık kurumunda acile gelen bir hasta durumuna göre üçe ayrılarak; kırmızı, sarı veya yeşil alana yönlendirilir. Kırmızı alandaki hastalar trafik kazası, kalp krizi, kanama gibi hemen müdahale edilmezse hayati tehlike oluşabilecek grup. Bu alanda tedavi gören kişi, sağlık kurumlarına hiçbir şekilde ücret ödemez. Sarı alana ise belli bir süre içinde müdahale edilmediği takdirde tehlike oluşturabilecek veya sakatlık bırakabilecek noktada olan kırık, karın ağrısı gibi durumlar girer. Sarı alanda da SUT’ta belirlenen kalemler dahilinde para alınmıyor, ancak bu çerçevenin dışına çıkılırsa fark alınabiliyor. Bu durumda hastanenin hastaya fark alacağını önceden bildirmesi gerekiyor. Yeşil alan hastaları ise grip, ishal gibi çok büyük aciliyeti olmayan hastalar. Burada da SGK tarafından belirlenen koşullar dahilinde fark ücreti alınabilir.”

