Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kiminle evli?

Tülin Şahin 13 Aralık 1980, Odense doğumlu. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı. 1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu.

Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için gitti. Onun ailesi aslen Sivas'lıdır ve Danimarka'da yaşamaktadırlar. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı.

2009'dan itibaren birçok defa Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından tanıtım elçisi atandı. Türkiye Unicef iyi niyet elçisi ve Küresel Vatandaşlık Forumu elçisidir.

2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır.

1998'de Olacak O Kadar'da ve Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır. 2004 yılında Acun Firarda programında konuk sunucu oldu. ''Tülin Şahin İle Moda'' programını yapmıştır.

Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveçce, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir.

TÜLİN ŞAHİN KİMİNLE EVLİ?

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı.

2019 yılında Portekiz asıllı Londra’lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile Lisbon’da sade bir tören ile dünya evine girdi. Pedro de Noronha 1977 doğumlu.

Tülin Şahin şu anda 6 aylık hamile. Kız çocuğu bekliyorlar.