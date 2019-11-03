Tüm dünya insanlarının asıl kökeni Şanlıurfa’dır

Haliliye standı ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tüm dünya insanlarını tarihin başkentine davet etti.

Canpolat, “Dünya’da bilinen en eski kalıntıdan bile yaşlı konumda olan Göbeklitepe, insanlığın sıfır noktasıdır. Bu aslında tüm dünyanın Şanlıurfa kökenli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle tüm dünya insanlarını asıl kökenleri olan Göbeklitepe’yi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.