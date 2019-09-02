TÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen... Yine geldiler

Fatih'te bulunan 5 katlÄ± bina, geÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dÃ¼kkanÄ±n bulunduÄŸu bina belediye ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleÅŸtirildi. BinanÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin kararda incelemelerin tamamlanmasÄ± beklenirken, bazÄ± bina sakinlerinin mÃ¼hÃ¼rleri sÃ¶kÃ¼p, demir bariyerleri aÃ§arak eÅŸyalarÄ±nÄ± almak iÃ§in binaya girdikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BinanÄ±n Ã§evrelendiÄŸi belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan alana giriÅŸin yasak olduÄŸu uyarÄ± tabelalarÄ±nÄ±n asÄ±lÄ± olduÄŸu dikkat Ã§ekti.

Bina sakinlerinden KazÄ±m Akdeniz, "Cumartesi gÃ¼nÃ¼ biz kahvaltÄ±da olduÄŸumuz sÄ±rada bir ses geldi. Hemen binadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. DÃ¼kkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada Ã§Ã¶kme olduÄŸunu sÃ¶ylediler hemen belediyeyi aradÄ±m geldiler ve binayÄ± mÃ¼hÃ¼rlediler. Bizler zor durumdayÄ±z. Binada 8 daire ve 4 dÃ¼kkan bulunuyor. Bizlere yardÄ±mcÄ± olunmasÄ±nÄ± devlet bÃ¼yÃ¼klerimizden talep ediyorum" dedi.