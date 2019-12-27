Yerli otomobil tanıtılırken bu tarihi başarıda rol oynayan TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan hakkındaki bilgiler merak edildi. Şimdi sık sık "Tuncay Özilhan kimdir? Kaç yaşına ve nereli?" soruları soruluyor.

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi.

Saint Joseph Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okumaya başlayan Özilhan, buradaki eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde Long Island Üniversitesi’nde İşletme masterı yaptı.

1977 senesinde babası İzzet Özilhan’ın kurduğu Anadolu Holding’in bünyesinde faaliyet yürüten Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile iş hayatına başlayan Tuncay Özilhan, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü, 1984 senesinden itibaren de Anadolu Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevleri yaptı.

2007 senesinin Mayıs ayında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Tuncay Özilhan bu görevinin yanı sıra Anadolu Efes Biracılık, Efes Pazarlama, Tarbes, Coca-Cola İçecek (CCİ), Coca-Cola Satış ve Dağıtım, Hamburger Restoran İşletmeleri (McDonald’s), ABank, Alternatif Finansal Kiralama, Alternatif Yatırım, Anadolu Alpha Gayrimenkul, Anadolu Elektronik (Samsung), Anadolu Termik Santralleri, Anadolu Taşıt Ticaret, Anadolu Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da sürdürmektedir.

Özilhan 1997 senesinde yılın iş adamı ödülünü aldı.

2001 senesinde TÜSİAD Başkanlığına seçilen Özilhan, 2003 senesinde bir kez daha 2 yıllığına başkan seçildikten 1 sene sonra görevi bıraktı.

İyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilen Tuncay Özilhan üç çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Türkiye’nin önde gelen 5 holding patronu TOBB önderliğinde yerli otomobil üretimi için kolları sıvadı, konsorsiyum için ilk imzalar atıldı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan da Anadolu’dan kazandığını Anadolu’ya geri veren bir grup olarak 'Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu'nun bir üyesi olmaktan ve Anadolu Grubu’nun 67 yıldır oluşturduğu deneyimi bu projede Türkiye’nin hizmetine sunmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Özilhan, dünya otomotiv sektöründeki hızlı dönüşüm sürecine Türkiye’nin de günümüz teknolojilerini kullanarak katılması gerektiğini belirterek özellikle böyle önemli bir projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.