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19.09.2019 - 17:08 | | İHA

Tunceli’de ev yangını 2'si kullanılamaz hale geldi, 1'inde hasar oluştu

Tunceli’de bir köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise hasar oluştu.

Tunceli’de ev yangını 2'si kullanılamaz hale geldi, 1'inde hasar oluştu

Yangın, Pertek ilçesine bağlı Yeniköy köyü’de Fadime Kılıç’a ait 2 katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın sürede büyüyerek yanda bulunan evlere de sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ilçe belediyesine ait 2 itfaiye ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait olay yerine giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak Fadime Kılıç ile Sultan Tenim’e ait 2 ev kullanılamaz hale geldi.Bitişikte bulunan Ahmet Mut’a ait evde de ağır hasar oluştu.

Evleri yanan Kılıç ailesinden Feti Kılıç, "Yangının nedenini henüz bilmiyoruz. Bizim evimiz tamamen yanarken, komşumuzun evi kısmen yandı. Diğer evin de çatısı yandı. Maddi kayıp var. Ancak çok şükür canla ilgili bir sıkıntı yok” dedi.

Öte yandan, yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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