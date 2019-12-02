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02.12.2019 - 14:47 | | DHA

Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağlayanların tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasıyla irtibatlı oldukları, terör örgütüne yasadışı yollardan finans kaynağı sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, jandarmadaki sorguları tamamlan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

 

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