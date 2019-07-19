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19.07.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tuncer Cücenoğlu’na veda

Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, dün tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 75 yaşında hayata veda etti. Cücenoğlu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Tuncer Cücenoğlu’na veda

Cücenoğlu’nun yeğeni Cem Cücenoğlu, amcasının vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Cücenoğlu paylaşımında, “Amcam Tuncer Cücenoğlu’nu kaybettik… Türk Tiyatrosu’nun en önemli oyun yazarlarından biriydi. Aydınlık bir Türkiye için kalemini ustaca konuşturan insan! Artık yok…” diye yazdı.

Oyun yazarlığına 1972’de “Kördövüşü” adlı eseriyle başlayan Cücenoğlu, yurt içi ve yurt dışında sahnelenen oyunları Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Çavuşça, Sırpça, İspanyolca, Arapça ve Farsçaya çevrildi. Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Türkiye Merkezi üyesi olan Cücenoğlu, bir dönem Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yaptı. “Dosya”, “Çıkmaz Sokak”, “Helikopter”, “Ah Bir Yoksul Olsam”, “Che Guevara” gibi çok sayıda eseri kaleme aldı. 2011’de 15. Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde “Kadın Sığınağı” adlı oyunuyla Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne değer görüldü.

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