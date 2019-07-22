MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemTünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza!
22.07.2019 - 09:29| DHA

Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza!

Ä°zmirâ€™in Bornova ilÃ§esinde, kontrolden Ã§Ä±karak demir bariyerlere Ã§arpan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza!

Kaza, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Sabuncubeli TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Manisa yÃ¶nÃ¼nden Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne giden 45 KE 418 plakalÄ± motosiklet, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sabuncubeli Tuneli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda demir bariyerlere Ã§arptÄ±.

Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â yola savrularak metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri gÃ¼venlik Ã¶nlemi nedeniyle tÃ¼neli trafiÄŸe kapatÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetttiÄŸini belirledi.

TÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza

Ã–te yandan, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde yapÄ±lan ilk incelemede herhangi bir kimlik Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle trafik akÄ±ÅŸÄ±na kapatÄ±lan tÃ¼nel yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra aÃ§Ä±ldÄ±.

TÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza

AkÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±ldÄ±Adana'da sulama kanalÄ±na düÅŸen toplarÄ±nÄ± almak için suya giren 6 çocuktan 4'ü kurtarÄ±lÄ±rken, kaybolan 2 çocuÄŸu arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Ölüme birlikte giden ikiz kardeÅŸler topraÄŸa verildi

Ã–lÃ¼me birlikte giden ikiz kardeÅŸler topraÄŸa verildi

Son dakika | SaldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | SaldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanan 8 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Topu almak için sulama kanalÄ±na giren çocuklardan ikisi kayboldu

Topu almak iÃ§in sulama kanalÄ±na giren Ã§ocuklardan ikisi kayboldu

FETÖ'den gözaltÄ±na alÄ±nan 35 jandarma itirafçÄ± oldu

FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 jandarma itirafÃ§Ä± oldu

SÄ±radaki Haber