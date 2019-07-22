TÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza

Tünel çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda feci kaza!
Ä°zmirâ€™in Bornova ilÃ§esinde, kontrolden Ã§Ä±karak demir bariyerlere Ã§arpan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kaza, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Sabuncubeli TÃ¼neli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Manisa yÃ¶nÃ¼nden Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne giden 45 KE 418 plakalÄ± motosiklet, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Sabuncubeli Tuneli Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda demir bariyerlere Ã§arptÄ±.
Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â yola savrularak metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri gÃ¼venlik Ã¶nlemi nedeniyle tÃ¼neli trafiÄŸe kapatÄ±rken, saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetttiÄŸini belirledi.
Ã–te yandan, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde yapÄ±lan ilk incelemede herhangi bir kimlik Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle trafik akÄ±ÅŸÄ±na kapatÄ±lan tÃ¼nel yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra aÃ§Ä±ldÄ±.