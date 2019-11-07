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07.11.2019 - 09:52 | | DHA

Tüneldeki gençler kimseye aldırmadı! Korku dolu anlar...

İstanbul Beşiktaş'ta konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri Dolmabahçe Tüneli'ni trafiğe kapattı. Gençlerin yolu ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı.

Tüneldeki gençler kimseye aldırmadı! Korku dolu anlar...

26 Ekim 2019 günü akşam saatlerinde Dolmabahçe Tüneli'nde meydana gelen olayda, askere giden arkadaşlarını uğurlamak isteyen bir grup genç, akşam saatlerinde konvoy halinde birleşerek Dolmabahçe Tüneline geldi. Araçlarıyla konvoy eşliğinde Tünel'de duran gençler daha sonra araçlarından inerek burada askere gidecek olan arkadaşlarını, elleriyle havaya fırlattı. Dolmabahçe Tünelini kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi. Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı. Bazı sürücülerin duruma tepki göstermesi üzerine gençler araçlarına binerek oradan uzaklaştı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Korna çalarak konvoylar eşliğinde seyreden araçlarla Dolmabahçe Tünelini kapatan gençler bir süre burada durduktan sonra araçlarına binerek Beşiktaş istikametine doğru devam etti. Tünel içerisinde insanların canının hiçe sayıldığı o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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