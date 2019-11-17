Tüp mide ameliyatıyla zayıfladı! Fotoğrafını ilaç firması kullandı

Antalya'da obezite yaşam koçluğu yapan 2 çocuk annesi Muhsine Tekin, aşırı kilolarından rahatsız olunca 'tüp mide' ameliyatı olmaya karar verdi. 168 kiloya kadar çıkan ve bu nedenle sosyal hayattan kopan Tekin, 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 'tüp mide' ameliyatı oldu. 168 kilodan 73 kiloya düşen Muhsine Tekin yeniden sosyal hayata döndü. 5XL'den 40 bedene dönen Tekin, yeni görüntüsüyle çektiği fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Ancak Muhsine Tekin, kilo verdikten sonra paylaştığı bu fotoğrafları nedeniyle şimdi zor günler yaşıyor. İnternet üzerinden 'zayıflama ilacı' adı altında çeşitli hap ve çaylar satan kişiler, Muhsine Tekin'in fotoğrafları üzerinde fotomontaj yaparak, kendi sattıkları ilacı içiyormuş gibi gösterip, altına da reklamı yapılan ilacı kullanarak zayıfladığını belirten ifadeler yazdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fotoğraflarının internet sitelerinde yer aldığından arkadaşları aracılığıyla haberdar olan Muhsine Tekin, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Fotoğrafının izinsiz kullanıldığını, pek çok internet sitesinde bulunduğunu belirten Tekin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara kendisinin alet edildiğinden yakındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunan Tekin, "2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından obezite ameliyatım yapıldı. Zayıf halimi gösteren fotoğraflarımı sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyadaki hesabımdan çalınan fotoğraflarımın internette sahte zayıflama ilacı satan kişilerce kullanıldığını gördüm" dedi.

'İLAÇLA ZAYIFLAMADIM'

İlaçlarla zayıflamadığını, cerrahi operasyon geçirdiğini kaydeden Tekin, "Herkesi uyarıyorum, doktorumun tavsiyesi üzerine tüp mide ameliyatı oldum. Fotoğraflarımın kullandığı reklamlar yanıltıcı. Bilgim dışında kullanıldı. Kilo sorunu olan insanlar dolandırılıyor. Kimse inanmasın" diye konuştu.

Fotoğraflarının üzerinde photoshop ile oynandığını, bunun hem kendisini hem de arkadaşlarını rahatsız ettiğini ifade eden Tekin, şöyle dedi:

"Kahve içerken çekilmiş fotoğrafımın üzerinde oynanmış ve kahvenin yerine sahte zayıflama ilacı konulmuş. Benim bu görseldeki ilacı kullanarak zayıfladığım ve herkese tavsiye ettiğim yazılmış. Bir doktorumla çektirdiğim fotoğrafımın da kullanıldığını gördüm. Bu konuda çok sayıda örnek verebilirim. Onlar hakkında doktorum da suç duyurusunda bulundu."

Operasyon öncesinde içine güçlükle sığdığı 73 beden pantolonunu ve tişörtünü hatıra olarak sakladığını da belirten Muhsine Tekin, "Hedefim 68 kiloya düşmek. Sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Eskiden sokakta yürürken yemeye utandığım bol susamlı simidi şimdi gönül rahatlığıyla yiyorum. Ancak dolandırıcılar keyfimi kaçırdı" dedi.

SOSYAL MEDYADA YANILTICI REKLAMLARA DİKKAK

Muhsine Tekin'in tüp mide ameliyatını yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ise sosyal medya başta olmak üzere dolandırıcılar tarafından açılan pek çok internet sitesinde zayıflama ürünleri adı altında çay ve ilaçlar satıldığını kaydetti. Dolandırıcıların, bu ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı olduğunu, garanti sonuç verdiğini de iddia ettiğini anlatan Prof. Dr. Bülbüller, "Birçok reklamla karşılaşmaktayız. Bu reklamda obezite cerrahisi olmuş, diyetisyen gözetiminde zayıflamış hastaların görselleri, konusunda uzman diyetisyen ya da tıp doktorları, obezite cerrahlarının fotoğrafları kullanılıyor. Sanki bizler öneriyormuş gibi reklamlar yapılmakta" diye konuştu.

'İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR'

İnternetten satılan bu ürünlerin içeriğinin dahi belli olmadığını kaydeden Prof. Dr. Bülbüller, şöyle dedi:

"Tıbbi olarak ne kadar güvenli oldukları belli değil. Yüksek dozda kullanıldığı zaman ne gibi sakıncaları olduğu bilinmiyor. Hangi organlara ne derece zararlı oldukları bilinmiyor. Halkımız bu ürünleri dikkate almasın. Ama bu konuda klinik olarak çalışmaları olan bu işi hakkıyla yapan ve satışı yapılan çeşitli ürünler var. Onları tabii ki kullanabilirler. Bu tür ürünleri de doktor ve diyetisyen kontrolünde kullanmaları gerekir. Bu konu istismara çok açık. Hiçbir doktor kendi kullanmadığı ve önermediği bir şeyin reklamını yapmaz. Bunlar tamamen yalancı ve aldatıcı, saptırıcı reklamlar. Bunlara itibar etmesinler. İnsanlar mağdur ediliyor."

Obezite cerrahisinin, Türkiye'de ve dünyada çok yaygın olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, binlerce hastanın bu ameliyatlardan fayda gördüğünü, sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VE YAYMA SUÇTUR

Avukat Fevzi Yarbaş, kişisel veri ve görüntülerin hukuksuz bir şekilde ele geçirip yayınlanmasının suç olduğunu söyledi. Bunun kişinin özeline ve kişilik haklarına saldırı olduğunu kaydeden Yarbaş, şunları kaydetti:

"TCK'nın 136. maddesinde kişisel verilerin haksız surette ele geçirme ve yayma suçu özellikle düzenlenmiştir, suçtur. Yani kişinin sosyal medyada olsun diğer özel sitelerde olsun yayınlanmış görüntülerinin, kayıtlarının onun izni ve rızası olmadan alınıp başka sitelerde yayınlanması TCK 136. maddesine göre suçtur. 7- 8 yıllık zaman aşımı süresi vardır. Kişi, bu süre içinde ilgililer hakkında ceza davası açılmasını temin edebilir. Yine aynı şekilde tazminat davası da açma hakkına sahiptir. İlgililer hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır" dedi.