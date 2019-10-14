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14.10.2019 - 16:09 | | DHA

Tur midibüsü devrildi: 3'ü turist 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü Rus, 4 kişi yaralandı.

Tur midibüsü devrildi: 3'ü turist 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kemer-Kumluca yolunun Olympos mevkisi yakınlarında meydana geldi. Kemer'deki otellerde kalan turistleri taşıyan özel bir firmaya ait 07 KEB 12 plakalı midibüs, sürücü Şehmus Yalçın'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. 34 kişinin bulunduğu midibüsteki sürücü Şehmus Yalçın ile 3 Rus turist yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Kemer ve Kumluca'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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