Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi! Turabi Çamkıran kimdir?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran geçtiğimiz yıl dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların olduğu 'Dünyalar Savaşı' programında da şampiyon olmuştu. War of the Worlds adıyla Amerika'da oldukça ünlünen yarışmaya bu yıl bir kez daha katılan Turabi Çamkıran, yaşadığı büyük kavganın ardından yarışmadan çekilme kararı aldığını duyurdu.

İŞTE TURABİ'NİN AÇIKLAMASI

Turabi Çamkıran, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla yaşadıklarını şöyle açıkladı;

"Onurum 1.000.000$‘dan daha önemli. Eve kendi isteğimle dönüyorum. (Diskalifiye diye bir şey yok!) Çünkü bu kavgadan sonra yarışma evine dönersem, etrafta korumaların olmadığı zaman o tavuğun bütün kemiklerini kırarım." dedi.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı.

Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardından Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.