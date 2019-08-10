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10.08.2019 - 11:03| DHA

Türbe ziyareti kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Türbe ziyareti kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsü, Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde, sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

 

 

 

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