25.10.2019 - 22:51 |
Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları
Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren Turist filminin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck yer alıyor. Gerilim ve Dram türünde çekilen Turist filminin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Peki Turist filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?
Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren filmin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Aşk acısından muzdarip bir serüvenci olan Frank soluğu İtalya'da alır. İtalya yolculuğu sırasında yolu bir şekilde güzelliği ile dikkat çeken Elise ile kesişen Frank, bu karşılaşmanın aslında sıradan bir tesadüf olmadığı gerçeği ile yüzleşecektir.
TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU
Angelina Jolie - Elise Ward
Johnny Deep - Frank Tupelo
Timothy Dalton - Chief inspector Jones
Bruno Wolkowitch - French
Paul Bettany - Inspector John Acheson
Rufus Sewell - The Englishman
Steven Berkoff - Reginald Shaw
Clement Sibony - Undercover Cop