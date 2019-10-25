Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları

Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren filmin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Aşk acısından muzdarip bir serüvenci olan Frank soluğu İtalya'da alır. İtalya yolculuğu sırasında yolu bir şekilde güzelliği ile dikkat çeken Elise ile kesişen Frank, bu karşılaşmanın aslında sıradan bir tesadüf olmadığı gerçeği ile yüzleşecektir.

TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU

Angelina Jolie - Elise Ward

Johnny Deep - Frank Tupelo

Timothy Dalton - Chief inspector Jones

Bruno Wolkowitch - French

Paul Bettany - Inspector John Acheson

Rufus Sewell - The Englishman

Steven Berkoff - Reginald Shaw

Clement Sibony - Undercover Cop