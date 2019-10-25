MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTurist filmi konusu ve başrol oyuncuları
25.10.2019 - 22:51 |

Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları

Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren Turist filminin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck yer alıyor. Gerilim ve Dram türünde çekilen Turist filminin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Peki Turist filminin oyuncu kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor?

Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları

Turist filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 10 Aralık 2010 yılında vizyona giren filmin çekimleri ABD ve Fransa'da gerçekleştirildi. Aşk acısından muzdarip bir serüvenci olan Frank soluğu İtalya'da alır. İtalya yolculuğu sırasında yolu bir şekilde güzelliği ile dikkat çeken Elise ile kesişen Frank, bu karşılaşmanın aslında sıradan bir tesadüf olmadığı gerçeği ile yüzleşecektir.

TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU

Angelina Jolie - Elise Ward

Johnny Deep - Frank Tupelo

Timothy Dalton - Chief inspector Jones

Bruno Wolkowitch - French

Paul Bettany - Inspector John Acheson

Rufus Sewell - The Englishman

Steven Berkoff - Reginald Shaw

Clement Sibony - Undercover Cop

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları

Turist filmi konusu ve başrol oyuncuları

Dışişleri'nden Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: İddiaları reddediyoruz

Dışişleri'nden Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna sert tepki: İddiaları reddediyoruz

Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi başrol oyuncuları

Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi başrol oyuncuları

O ilimizde bulundu! Osmanlı engereğinin bir alt türü

O ilimizde bulundu! Osmanlı engereğinin bir alt türü

Sıradaki Haber