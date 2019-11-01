Turistlerin otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Andaç Demiröz yönetimindeki 20 ACA 043 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve Koreli turistleri taşıyan Kadir Kalaman'ın kullandığı 34 DRK 61 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada sürücü Demiröz ve otomobildeki Recep Erdal yaralandı. Otobüsteki turistler ile şoför ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Sağlık görevlileri ise 2 yaralıyı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.