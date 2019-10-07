Turizmin yeni gözdesi: Tunceli

Tunceli’deki Munzur Nehri, su sporları merkezi haline geldi. Munzur Nehri’nin 36 km’lik kısmı, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. Tunceli’de 2018’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlendi. Yine 8 - 13 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Munzur Nehri’nde Dünya Rafting Şampiyonası yapıldı. Tunceli, 20 ülkeden 800 sporcunun katıldığı ve binlerce seyircinin izlediği şampiyonaya ev sahipliği yaptı.

3 milyon araç

Yerli ve yabancı turistler rotalarını Tunceli’ye çevirirken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde yüz oldu. Tunceli’ye bu yıl 128 bin 805 turist geldi. Böylece esnaf para kazanmaya başladı. Kente 2017’de 2 milyon 220 bin 372 araç, 2018’de 2 milyon 847 bin 130 araç, 2019’da ise (1 Ocak -30 Eylül) 3 milyon 240 bin 956 araç giriş çıkış yaptı. Tunceli’de 2017’de başlatılan istihdam seferberliği ile açılan üç tekstil fabrikasından biri Avrupa’ya ihracat yapıyor. Kentte çalışan sayısı 11 bin 438 ‘e yükseldi. Böylece Tunceli, Türkiye’de genel istihdamda dördüncü, kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükseldi. Huzura kavuşan Tunceli’nin nüfusu da 2018’de 88 bin 198’e yükseldi.

İşte huzurla gelen tablo

Tunceli’de iki yıl öncesine kadar Munzur Nehri kıyıları çöplükten farksızken yapılan Mameki Parkı, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı ile halkın güzel vakit geçirdiği alanlara dönüştü.

Kent meydanı, yeraltı çarşısındaki 85 mağazanın yeniden düzenlenmesi, Demiroluk virajının yapılması, lale motifli aydınlatma, kaldırım ve peyzaj çalışmaları, sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezi, Çay Keyfi Sokağı, Sanat Sokağı’nın yeniden düzenlenmesi, kreş ve Munzur Nehri kıyısında Doğa Oteli faaliyete geçirildi.

Tuncelili 1155 öğrenciye 1 milyon 848 bin lira burs verildi. Munzur Üniversitesi’nde okuyan 1062 öğrenciye de öğle yemeği desteği sağlandı.

Tunceli’ye son iki yılda 24 çocuk parkı, 6 semt sahası ve golf eğitim sahası yapıldı. At çiftliği ve zipline merkeziyle çocukların hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturuldu.

En çok kitap okuyan 432 öğrenciye bilgisayar ve bisiklet ödülleri verildi.

Tunceli’de iki yıl öncesine kadar kapalı olan sinema salonu açıldı.