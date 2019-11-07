Türk bilim insanından tıp dünyasına katkı

Gamma Knife Radyocerrahisi’nin radyasyon enerjisinin kafatası içindeki hastalıklı bölgeye odaklanarak verilmesine esasına dayanan bir tedavi yöntemi olduğunu ve 1968’den beri tüm dünyada 1.5 milyona yakın hastanın bu yöntem ile tedavi edildiğini anlatan Koç Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Peker, bu yöntemle normal beyin dokusunun radyasyonun zararlarından korunabildiğini söyledi. Yöntemin küçük boyuttaki pek çok beyin tümöründe kullanıldığına dikkati çeken Prof. Peker şöyle devam etti: “Eğer hastanın tümörü Gamma Knife Radyocerrahisi için uygunsa cerrahiden dolayı ortaya çıkabilecek sıkıntılardan hastayı korumak mümkün. Bir tür beyin tümörü olan meningiomlar kafatası içinde farklı bölgelere yerleşebilir. Bu makalede göz çukurunun tam arkasında bulunan bir bölgeye yerleşen meningiomları konu aldık. Bu özel konuda dünyadaki ilk seriyi yayınlamış olduk. Sonuçlar yüz güldürücü. Bu tür paylaşımlar hastaların sağlıklarını kazanmalarına yardımcı oluyor.”