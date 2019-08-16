‘Türk doktorlar bana can verdi’

Fransa’da doktorların akciğer tümörü teşhisi koyduğu fakat riskli olduğu için ameliyat etmediği 80 yaşındaki gurbetçi Fadime Çatal, Türk doktorların operasyonuyla sağlığına kavuştu. Fransa’nın Mantes La Jolie şehrinde yaşayan gurbetçi Fadime Çatal(80) bir yıl önce nefes darlığı ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede sol akciğer, kalp ve karın zarına yapışık bir kanserli tümörü olduğu öğrendi. Kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Çatal’ı doktorlar riskli olduğu gerekçesiyle ameliyat etmeye yanaşmadı. Son çare olarak Türk doktorlara ulaşan Çatal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

“Doktorlarımız beni ayağa kaldırdı, bana can verdi” diyen Çatal, şunları söyledi: “Fransa’da 7 ay dolandım ama derdime dermanı burada buldum. Bana sen Türkiye’ye gidip ameliyat olacaksın ama Türkiye’de yaşlılara bakmıyorlar dediler. Ölürsem de gidip Türkiye’de öleyim dedim. Şu an çok iyiyim. Allah hocalarımdan razı olsun.” Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, “Fadime hanım, ya kanseriyle ölecekti ya da ameliyattan kalkıp taburcu olur diye konuştuk. Riskli bir ameliyattı ama başarıyla yaptık” diye konuştu.