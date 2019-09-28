‘Türk dünyasından uzak kalamayız’

Kılıçdaroğlu heyetin görüşlerini dinledikten sonra CHP’nin Türk dünyasına bakışı konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Türk dünyası için “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” projesinin kültür, sanat ve eğitim alanlarıyla da pekiştirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Türk mutasavvıf ve şair Hoca Ahmet Yesevi’nin felsefesini anlattığı, Türklerin bir töresinin, yasasının ve ahlakının bulunduğunu vurgulayarak, “Hoca Ahmet Yesevi’nin felsefesinin iyi anlaşılması için çalışacağız” dediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: “CHP ile Türk dünyası arasındaki bir yakınlaşma partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri üzerinden hareket etmek demektir. CHP, Atatürk’ün kurduğu bir parti olarak Türk dünyasından uzak kalamaz. Bu nedenle Türk dünyası için yapılacak çalışmaların merkezinde olmamız lazım. Bundan sonra da CHP, Türk dünyasını için daha etkin faaliyetlerde bulunacaktır.”

Salıcı’ya talimat



Kılıçdaroğlu’nun, Atatürk’ün hayatını kaybetmeden önce Sovyetler Birliği’nin dağılacağına yönelik öngörüsünü de anımsattığı ve “Türk birliğine” yönelik düşüncelerini paylaştığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun görüşmede bulunan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya talimat vererek, “Bundan sonra Türk Cumhuriyetlerinden ülkemize gelen kardeşlerimiz için parti olarak elimizden gelen katkıyı sunalım. Bunun için ne gerekiyorsa yapalım” dediği öğrenildi.



Vakıf heyetinde yer alan akademisyenlerden bazıları Kılıçdaroğlu’na “Atatürk’ün balası” diye hitap etti. Kılıçdaroğlu’nun ise “Çok teşekkür ederim. Atatürk’ün balası çok hoşuma giden bir tanımlama” dediği öğrenildi.