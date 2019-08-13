Türk halkı vitaminlere güvenmiyor!

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin yaptırdığı bir ankete göre, ABD’de gıda takviyesi kullanım oranı yüzde 77 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 13’te kaldı. Vitamin kullananların ise, “Bu ürünlere güveniyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt, yüzde 55 oranında, “Güvenmiyorum” oldu. Çarpıcı açıklama anket sahibi, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş’tan geldi. TBMM Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Komisyonu’nda milletvekillerine bilgilendirmede bulunan Serttaş özetle şunları kaydetti:

- BİRİNCİ DOKTOR TAVSİYESİ: Yaptırdığımız ankette, “Bir gıda takviyesi alırken nereden alıyorsunuz ve kimden tavsiye alıyorsunuz?” diye sordurduk. Çıkan sonuçlara göre; Türkiye’de insanlar gıda takviyesi alırken yüzde 45 oranında doktora soruyor, yüzde 16 oranında aileden ve yüzde 15 oranında da internetten tavsiye alıyor. Yüzde 9’u ise hem eczacı hem de TV’lerden tavsiye aldığını söylüyor.

- KULLANIYOR AMA: Piyasada o kadar çok bu ürünlerle ilgili yanlış bilgilendirme oldu ki, bu bilgilendirmeden dolayı insanlar ürünleri kullansa dahi ürünlere güvenmediklerini söylüyor. Bu da sektörümüz için oldukça enteresan bir veri. Anketimizde vitamin kullananlara “Bu ürünlere güveniyor musunuz?” sorusunu sorduk ve yüzde 55 oranında “Güvenmiyorum” yanıtı aldık. Yani hem vitamin kullanıyor hem de bu vitaminlere güvenmediğini söylüyor. Fonksiyonel gıdalar, bitkisel takviyeler ve sporcu gıdalarında da benzer bir durum var. Kullansa dahi ürünlere güven oranı, özellikle bu ürünlerle ilgili yapılan kamuoyu oluşturucu söylemler nedeniyle oldukça düşük.

- İNTERNETTEN SİPARİŞ: “Bu ürünleri nereden satın alıyorsunuz?” diye sorduğumuzda yüzde 61 oranında eczaneden satın aldığını söylüyor. Bu bizim elimizdeki pazar datalarıyla da uyumlu veri. Hâlâ şu anda gıda takviyesinin satış rakamlarını incele diğimizde en çok satış yapılan yer eczane ve yüzde 41’lik payıyla internet.

- KULLANIM ORANI DÜŞÜK: Türkiye’de gıda takviyesi kullanım oranı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda oldukça düşük. Amerika Birleşik Devletleri’nde gıda takviyesi kullanım oranı yüzde 77 halk arasında. Türkiye’de bu oran yüzde 13. Avrupa ortalaması, Güneydoğu Avrupa ülkelerini de dâhil ettiğimiz zaman yüzde 20. Bunlar içerisinde de Türkiye’de en çok kullanılan ürün grubu hâlâ vitaminler ve mineraller. Henüz bitkisel takviye gıda ürünleri küçük bir pazar.