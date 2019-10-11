Türk işaret dili portalı açıldı

İlk kez 2015’te hazırlanan ve 2 bin 607 kelimeden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü de güncellendi. Anlatımı görsellerle desteklenen yeni sözlükte 5 bin kelime bulunuyor. İşitme engelliler, öğretmenler ve isteyen tüm vatandaşlar, görsel ve videolarla desteklenen 43 eğitim ve 14 ana eğitim temasının yer aldığı portal üzerinden Türk işaret dilini öğrenebilecek. Parmak alfabesinin de anlatıldığı portalda, her eğitim için sınav yapılabilecek.



