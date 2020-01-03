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03.01.2020 - 14:51 |

Türk İşi Dondurma konusu ne? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları

Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler? 2019 yılında vizyona giren Can Ulkay yönetmenliğindeki Türk İşi Dondurma filminin konusu ne? İşte Türk İşi ‪Dondurma konusu ve oyuncu kadrosu.

Türk İşi Dondurma konusu ne? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI

Ali Atay
Rolü : Dondurmaci Mehmet

Erkan Kolçak Köstendil
Rolü : Deveci Ali

Şebnem Bozoklu
Rolü : Gülsüm

Will Thorp
Rolü : Kaptan Wayne

Marlene Matthews
Rolü : Maria

Caner Kurtaran
Rolü : Salim

James Farley
Rolü : David

Alma Terzic
Rolü : Rose

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