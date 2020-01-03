Türk İşi Dondurma konusu ne? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU

Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI

Ali Atay

Rolü : Dondurmaci Mehmet

Erkan Kolçak Köstendil

Rolü : Deveci Ali

Şebnem Bozoklu

Rolü : Gülsüm

Will Thorp

Rolü : Kaptan Wayne

Marlene Matthews

Rolü : Maria

Caner Kurtaran

Rolü : Salim

James Farley

Rolü : David

Alma Terzic

Rolü : Rose