Türk İşi Dondurma konusu ne? Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları
Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kimler? 2019 yılında vizyona giren Can Ulkay yönetmenliğindeki Türk İşi Dondurma filminin konusu ne? İşte Türk İşi Dondurma konusu ve oyuncu kadrosu.
Yönetmen koltuğunda Ayla filminin yönetmenliğini üstlenen Can Ulkay’ın oturduğu Turkish'i Dondurma’nın senaryosunu Gürkan Tanyaş kaleme alıyor. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay'ın bulunduğunu gerçek bir öyküden uyarlanan filmin kadrosunda Will Thorp, Marleen Mathews, Tristan Alexander ve James Farley gibi isimler yer alıyor.
TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU
Turkish'i Dondurma, Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Avustralya’da yaşayan iki Türk, geçimlerini devecilik ve el arabası ile dondurma satarak sağlar. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale’ye cepheye gitmeye karar verir. Ancak, yetkililer onların adadan çıkmalarına izin vermez. Bu sırada Avustralya’da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya başlanır. İngilizler’in Avustralya’da asker devşirmek için broşür dağıttığını öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya’da vermeye karar verir.
TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI
Ali Atay
Rolü : Dondurmaci Mehmet
Erkan Kolçak Köstendil
Rolü : Deveci Ali
Şebnem Bozoklu
Rolü : Gülsüm
Will Thorp
Rolü : Kaptan Wayne
Marlene Matthews
Rolü : Maria
Caner Kurtaran
Rolü : Salim
James Farley
Rolü : David
Alma Terzic
Rolü : Rose