Türk resminin ilk modern'i Avni Lifij

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), çok yönlü üretimi ve sanatına getirdiği kavramsal çerçeveyle Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij’in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sabancı Holding’in desteğiyle 15 Ekim’de açılacak sergi, daha çok poşadları ve alegorik eserleriyle tanınan Lifij’in sanat eleştirisi ve düşüncelerini içeren yazılarını, fotoğraf alanlarındaki çalışmalarını ve dekoratif sanatlardaki öncü rolünü de aydınlatarak onun sanatı ve hayatına ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor.



800’den fazla eser



“Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında” ve “Selim Turan. Tez-Antitez-Sentez” sergilerinin devamı niteliğindeki “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisinde, sanatçının aynı zamanda öncü bir eleştirmen-yazar ve fotoğraf sanatçısı olarak yaptığı çalışmalardan oluşan 800’den fazla eseri ilk kez bir araya getirilerek sergilenecek.



Resimler, yazılar



Sanatçının ailesi tarafından titizlikle saklanan aile koleksiyonu ve arşivleriyle birlikte SSM Koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane’deki eserlerin ve sanatçı tarafından kaleme alınmış yazıların ilk kez yan yana geleceği “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının yazı alanındaki zengin üretimini de gözler önüne serecek; sanat eleştirisi, şehircilik, kültür politikaları ve sanat kuramını içeren geniş bir yelpazeye yayılan, Osmanlıca ve Fransızca kaleme aldığı yazılar ve felsefe çevirileri sergi kapsamında müze ortamına taşınacak.









Sergi kapsamında çeşitli etkinlikler



Belgesel gösterimleri, konferanslar, sergi turları ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla Avni Lifij’in sanatı ve hayatının derinlemesine ele alınacağı sergi kapsamında sanatçıya dair bir kaynak kitap niteliği taşıyacak ve onun çok yönlü üretimine dair makalelerinden, eserlerinden geniş bir seçkinin ve hayat hikâyesinin yer alacağı bir sergi kataloğu da hazırlanacak. “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi 15 Ekim 2019 -

12 Ocak 2020 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.