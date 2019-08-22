Türk şirketi ESTA’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Putin yapacak

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplamda 43 bin 147 metrekare alana inşa edilen ve yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki ilk uçuş ise geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanan Aeroflot’un Pobeda isimli Boeing 737-800 uçağı, yeni havalimanına inişini yapmış oldu.

AÇILIŞINI PUTİN GERÇEKLEŞTİRECEK

Resmi açılışının 27 Ağustos’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkan ilk kozmonot olarak tarihe geçen Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor. Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da ilgi topluyor.

DEV YAPILARDA MÜHENDİSLİK BAŞARISI

Öncesinde Avrupa’nın en lüks futbol sahası Krasnodar Arena projesini de tamamlayan, ardından Alman Mercedes firmasının Rusya’daki ilk fabrikasının inşaatını gerçekleştiren ESTA Construction, bu fabrikayı planlanandan önce, 18 ay gibi kısa bir süre içinde üretime hazır hale getirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rusya’nın ‘prestij yatırım’ olarak gördüğü Mercedes fabrikasının açılışı da yine Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından yapılmıştı.

PUTİN VE FIFA TAM NOT VERMİŞTİ

ESTA Construction tarafından inşa edilen, dünyanın en lüks ve teknolojik statlarından Krasnodar Arena, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından ziyaret edilmiş ve tam not verilmişti.

Rakamlarla Gagarin Uluslararası Havalimanı

- 100 milyon dolar: Havalimanının ilk etap ihale bedeli.

- 43.147: İnşaat alanı (metrekare).

- 1 milyon: Havalimanının beklenen yıllık yolcu kapasitesi.

- 3: Havalimanı kat sayısı.

- 272: Havalimanı otoparkı araç kapasitesi.

Gagarin kimdir?

Sovyet Hava Kuvvetleri’nde Albay olan Yuri Alekseyeviç Gagarin, Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu olarak biliniyor. Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Uzayda 1 saat 48 saat süre geçiren Gagarin, .öylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başardı ve böylece uzay çağını başlatan isim olarak tarihe geçti.