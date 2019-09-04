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04.09.2019 - 07:50| NAMIK DURUKAN Ankara

Türk ve ABD heyetleri incelemede

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD askeri heyetleri, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge’de terör örgütü PKK/YPG’nin çekildiği iddia edilen beş noktada inceleme başlattı. Örgütün çekildiği noktalarda görev alacağı öne sürülen askeri meclislerin de kurulduğu duyuruldu.

Türk ve ABD heyetleri incelemede

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD askeri heyetleri, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge’de terör örgütü PKK/YPG’nin çekildiği iddia edilen beş noktada inceleme başlattı. Örgütün çekildiği noktalarda görev alacağı öne sürülen askeri meclislerin de kurulduğu duyuruldu. 

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında kurulması planlanan “Güvenli Bölge”ye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın ABD yönetimine verdiği verdiği mesaj etkisini gösterdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre projenin hayata geçirilmesi kapsamında terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ile Haseki arasındaki 88 kilometrelik bölgede, ağır silahları ile birlikte 5 kilometre geri çekildi.Terör örgütünün geri çekildiği noktaların derinliği bazı bölgelerde 5, bazı yerlerde de 14 kilometreyi buldu. Plan kapsamında boşaltılan bölgelerde Türk-ABD askerleri, ortak devriye, görev ve denetim yapacak. Devriyeler sınıra çok yakın olan yerleşim merkezlerine girmeyecek.

 

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