‘Türk ve Dünya Basınında Atatürk’ bu sergide

Koçak Koleksiyon tarafından koleksiyonerlere özel olarak sunulan ve Atatürk’ün 1912-1938 tarihleri arasında Türk ve dünya basınında yer alan haberlerini kronolojik bir dizilişle veren “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” koleksiyon kitapları, 24 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında EKAV Vakfı’na bağlı EKAVART Gallery’de sergilenecek.

Sergi ziyaretçilerine Türk ve yabancı basında yer alan Atatürk haberlerinin bulunduğu koleksiyon kitaplarının yanı sıra ses, video ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla görsel ve işitsel olarak Atatürk’ü yaşayabilecekleri deneyimler sunacak.

İlk ve tek

Koçak Koleksiyon’un ‘Zamansız bir koleksiyon kitap’ olma özelliği taşıyan bu eserleri 1912-1938 yılları arasında Atatürk’ün Türk ve dünya basınında çıkmış haberleri hakkında hazırlanmış “ilk” ve “tek” en kapsamlı kaynak olma özelliği taşıyor.

Araştırmacı, yazar ve sosyolog Abdullah Özkan tarafından hazırlanan ve birçok kütüphane ve arşivde yer alan yüzlerce gazete ve derginin taranmasıyla derlenen “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” eserleri, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan, Atatürk’ün ölümüne kadarki sürecin basın yansımalarını tam sayfa örneklerle sunuyor. Ekavart Gallery’de gerçekleştirilecek sergide basına ve haberleşmeye büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk’ün bu eserler ile basın özgürlüğüne verdiği önem bir kez daha vurgulanarak aynı zamanda sanatı ve sanatçıları destekleyen bir devlet adamı olmasından yola çıkılarak, sergilenecek eserlerden elde edilecek gelirler EKAV Vakfı’na bağlı sanat dalında eğitim gören bursiyerlere aktarılarak, geleceğin sanatçılarına destek olunacak.

Cumhuriyet Bayramı haftası kapsamında gerçekleştirilecek sergide “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” eserlerinin yanı sıra, özgün dilinde ve ilk baskı kalitesinde TıpkıBasım Nutuk eseri, Atatürk’ün Selanik’te başlayan yaşamından ölümüne dek yaşadığı olayları tarihsel sıra içinde sergileyen fotoğraflardan oluşan “Atatürk Albümü” ve Atatürk’ün hiçbir yerde olmayan kendi el yazısı ile yazdığı günlükleri, medeni bilgiler kitabı, vasiyeti ve mektuplarından oluşan “Mustafa Kemal’in Kaleminden” eseri de sanatseverlerle buluşacak. Sergilenecek eserlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemine damgasını vuran olay ve durumlar Atatürk nezdinde özgür basın aracılığı ile bağımsız gözlerle yeniden yaşatılacak.

1000 adetlik baskı

Sadece 1000 adet basılan ve kişiye veya aile ismine özel sertifikalandırılan bu eserler Atatürk’ün hayatı ve yaptıklarıyla ilgili bilgileri yaşandığı dönemin bakış açısını yansıtarak Atatürk ile ilgili merak edilenleri gün yüzüne çıkartıyor.